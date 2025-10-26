5–2-seger för Karlskrona mot Grästorps IK

Seger för Karlskrona med 5–2 mot Grästorps IK

Karlskronas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Viktor Smeds matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona segrade hemma i NKT Arena mot Grästorps IK i hockeyettan södra. 5–2 (2–1, 1–1, 2–0) slutade matchen på söndagen.

Segern var Karlskronas sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

I och med detta har Grästorps IK fyra förluster i rad.

Visby/Roma nästa för Karlskrona

Karlskrona startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Elias Sjöström och Oskar Hassel innan Grästorps IK svarade och gjorde 2–1 genom Liam Pettersson. Grästorps IK kvitterade också till 2–2 genom Albin Sterner i andra perioden.

Karlskrona tog ledningen på nytt genom Viktor Smeds efter 19.21. Karlskrona startade tredje perioden bäst och gick från 3–2 till 5–2 genom två snabba mål tidigt i perioden av Liam Engström och Freddie Larsson och avgjorde matchen.

För Grästorps IK gör resultatet att man nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Karlskrona leder serien. Ett fint lyft i tabellen för Karlskrona som så sent som den 2 oktober låg på åttonde plats.

Den 30 november möts lagen återigen, då i Åse & Viste Arena.

Nästa motstånd för Karlskrona är Visby/Roma. Lagen möts söndag 2 november 14.00 i Visby Ishall. Grästorps IK tar sig an Mjölby borta onsdag 29 oktober 19.00.

Karlskrona–Grästorps IK 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (9.40) Elias Sjöström (Lukas Sjöblom, Viktor Smeds), 2–0 (10.54) Oskar Hassel (Hannes Lindström, Robin Carlsson), 2–1 (17.25) Liam Pettersson (Dmitry Iskornev).

Andra perioden: 2–2 (31.35) Albin Sterner (Rasmus Berntsson, Tim Dackell), 3–2 (39.21) Viktor Smeds (Freddie Larsson).

Tredje perioden: 4–2 (45.54) Liam Engström (Kalle Carlsson, Lukas Sjöblom), 5–2 (46.22) Freddie Larsson (Joel Ratkovic-Berndtsson, Oskar Hassel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 4-0-1

Grästorps IK: 1-1-3

Nästa match:

Karlskrona: Visby/Roma, borta, 2 november

Grästorps IK: Mjölby HC, borta, 29 oktober