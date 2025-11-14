4–1-seger för Tingsryd – besegrade Nyköping

Tingsryd vann med 4–1 mot Nyköping

Tingsryds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Joachim Nermark avgjorde för Tingsryd

Tingsryd segrade mot Nyköping hemma i Dackehallen i hockeyettan södra. 4–1 (1–0, 2–0, 1–1) slutade matchen på fredagen.

Segern var Tingsryds fjärde på de senaste fem matcherna.

Tingsryd–Nyköping – mål för mål

Efter 15 minuters spel gjorde Tingsryd 1–0. Tingsryd startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Joachim Nermark och Valdemar Vesterlund. Efter 5.52 i tredje perioden ökade Tingsryd på till 4–0 genom Tim Leskinen.

Jonathan Andersson reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Nyköping. Tingsryd tog därmed en säker seger.

Valdemar Vesterlund gjorde ett mål för Tingsryd och spelade dessutom fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Tingsryd nu ligger på åttonde plats. Nyköping är på 19:e plats. Nyköping var på 13:e plats i tabellen för 20 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen möts igen 28 november i Stora Hallen.

Onsdag 19 november 19.00 möter Tingsryd Karlskrona hemma i Dackehallen medan Nyköping spelar hemma mot Mjölby.

Tingsryd–Nyköping 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (15.14) Hannes Johansson (Valdemar Vesterlund, Adam Persson).

Andra perioden: 2–0 (26.35) Joachim Nermark (Eric Nordmark, Valdemar Vesterlund), 3–0 (30.09) Valdemar Vesterlund (Eric Nordmark).

Tredje perioden: 4–0 (45.52) Tim Leskinen (Victor Grundström, Adam Bäckstrand), 4–1 (47.29) Jonathan Andersson (Vigor Andersson, William Hildebertszon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 4-0-1

Nyköping: 0-0-5

Nästa match:

Tingsryd: Karlskrona HK, hemma, 19 november

Nyköping: Mjölby HC, hemma, 19 november