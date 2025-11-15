4–1-seger för Falu IF mot Kiruna

Falu IF-seger med 4–1 mot Kiruna

Oscar Haglund matchvinnare för Falu IF

Tredje raka segern för Falu IF

Falu IF segrade efter underläge borta i Lombiahallen mot Kiruna i hockeyettan norra. 1–4 (1–0, 0–2, 0–2) slutade matchen på lördagen.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson:

– En gedigen genomförd match i 60 minuter. Tycker vi driver spelet idag och får många långa anfall på Kiruna som tar bort udden lite i deras offensiv.

Kiruna–Falu IF – mål för mål

Kiruna gjorde 1–0 efter sex minuters spel. Efter 4.31 i andra perioden slog William Danielsen till på pass av Oliver Pentler och Filip Hedberg och kvitterade för Falu IF.

Oscar Haglund gjorde dessutom 1–2 efter 7.51 framspelad av Filip Hedberg och Albin Arvidsson. 11.00 in i tredje perioden nätade Falu IF:s Viggo Aspling framspelad av Anton Karlsson och Oscar Haglund och ökade ledningen.

Efter 16.09 slog Anton Karlsson till på pass av Pontus Falk och Pontus Eriksson och ökade ledningen för Falu IF. Målet var Anton Karlssons femte i hockeyettan norra.

För Kiruna gör resultatet att laget nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Falu IF är på tolfte plats. Noteras kan att Falu IF sedan den 21 oktober har avancerat sju placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Kiruna är Borlänge. Falu IF tar sig an Kalix borta. Båda matcherna spelas söndag 16 november 16.00.

Kiruna–Falu IF 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (6.04) Melvin Råman (Tomi Mäntynen, Robert Ossipov).

Andra perioden: 1–1 (24.31) William Danielsen (Oliver Pentler, Filip Hedberg), 1–2 (27.51) Oscar Haglund (Filip Hedberg, Albin Arvidsson).

Tredje perioden: 1–3 (51.00) Viggo Aspling (Anton Karlsson, Oscar Haglund), 1–4 (56.09) Anton Karlsson (Pontus Falk, Pontus Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 2-0-3

Falu IF: 3-0-2

Nästa match:

Kiruna: Borlänge HF, hemma, 16 november

Falu IF: Kalix HC, borta, 16 november