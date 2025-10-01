3–1-seger för Borås – besegrade Grums

Borås-seger med 3–1 mot Grums

Emil Smedberg matchvinnare för Borås

Andra raka segern för Borås

Borås segrade mot Grums borta i Billerudhallen i hockeyettan södra. 1–3 (0–1, 1–1, 0–1) slutade matchen på onsdagen.

Borås har startat med två raka segrar, efter 6–4 mot just Grums i premiären.

Grums–Borås – mål för mål

Borås tog ledningen efter 15.54, genom Anton Davidsson framspelad av Nils Juntorp och Emil Smedberg. Borås gjorde 0–2 genom Emil Smedberg efter 18.49 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Grums reducerade dock till 1–2 genom Sigge Grunditz efter 19.10 av perioden. Borås punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.05 kvar att spela genom Noah Wolf på pass av Oliver Olsson. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

När lagen senast möttes vann Borås HC med 6–4.

Nästa motstånd för Grums är Järfälla. Lagen möts fredag 3 oktober 19.00 i Järfälla Ishall. Borås tar sig an Karlskrona hemma söndag 5 oktober 16.00.

Grums–Borås 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (15.54) Anton Davidsson (Nils Juntorp, Emil Smedberg).

Andra perioden: 0–2 (38.49) Emil Smedberg (Christian Lindberg, Anton Davidsson), 1–2 (39.10) Sigge Grunditz (Johan Eriksson).

Tredje perioden: 1–3 (58.55) Noah Wolf (Oliver Olsson).

Nästa match:

Grums: Järfälla HC, borta, 3 oktober

Borås: Karlskrona HK, hemma, 5 oktober