Vimmerby vann mot Östersunds IK

Vimmerby vann med 3–1 mot Östersunds IK

Kevin Wennström avgjorde för Vimmerby

Andra raka segern för Vimmerby

Vimmerby vann mötet med Östersunds IK på hemmaplan med 3–1 (1–0, 0–0, 2–1) på onsdagen i hockeyallsvenskan.

Resultatet innebär att Östersunds IK nu har sex förluster i rad.

Almtuna nästa för Vimmerby

Vimmerby tog ledningen efter 10.15 genom Adam Petersson.

Andra perioden blev mållös.

9.55 in i tredje perioden nätade Östersunds IK:s Leo Sundqvist framspelad av Linus Videll och Daniel Öhrn och kvitterade. 12.28 in i perioden fick Kevin Wennström utdelning på pass av Arvid Caderoth och Johan Mörnsjö och gav laget ledningen. Arvid Caderoth stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 18 sekunder kvar att spela på pass av Marcus Limpar Lantz och Ville Svensson. 3–1-målet blev matchens sista.

Vimmerby har tre segrar och två förluster och 14–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds IK har fem förluster och 8–18 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Vimmerby på tolfte plats i tabellen medan Östersunds IK är på elfte plats.

Nästa motstånd för Vimmerby är Almtuna. Östersunds IK tar sig an Troja-Ljungby borta. Båda matcherna spelas fredag 27 februari 19.00.

Vimmerby–Östersunds IK 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 1–0 (10.15) Adam Petersson.

Tredje perioden: 1–1 (49.55) Leo Sundqvist (Linus Videll, Daniel Öhrn), 2–1 (52.28) Kevin Wennström (Arvid Caderoth, Johan Mörnsjö), 3–1 (59.42) Arvid Caderoth (Marcus Limpar Lantz, Ville Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 3-1-1

Östersunds IK: 0-1-4

Nästa match:

Vimmerby: Almtuna IS, borta, 27 februari 19.00

Östersunds IK: IF Troja-Ljungby, borta, 27 februari 19.00