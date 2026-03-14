Västerås vann andra matchen i jättedramat mot Troja-Ljungby

Västerås vann med 2–1 efter förlängning

Olle Norberg matchvinnare för Västerås

Andra raka segern för Västerås

Västerås har tagit kommandot mot Troja-Ljungby i HockeyAllsvenskan Play Out, efter seger på hemmaplan med 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning. Västerås leder matchserien med 2-0.

Olle Norberg blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 4.56 in i sjätte (! ) perioden.

Troja-Ljungby nästa för Västerås

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

16.10 in i andra perioden spräckte Västerås nollan genom Viktor Johansson med assist av Oskar Kvist och Olle Norberg.

12.10 in i tredje perioden nätade Troja-Ljungbys Axel Wemmenborn framspelad av Allan Mcshane och Zachary Wytinck och kvitterade.

Stor matchhjälte för Västerås blev Olle Norberg som 44.56 satte det avgörande 2–1-målet.

Femte perioden blev mållös.

Nästa match spelas på tisdag 19.00 i SP Arena.

Västerås–Troja-Ljungby 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)

HockeyAllsvenskan Play Out, ABB Arena Nord

Andra perioden: 1–0 (36.10) Viktor Johansson (Oskar Kvist, Olle Norberg).

Tredje perioden: 1–1 (52.10) Axel Wemmenborn (Allan Mcshane, Zachary Wytinck).

Förlängning: 2–1 (104.56) Olle Norberg (David Madsen, Niklas Folin).

Ställning i serien: Västerås–Troja-Ljungby 2–0

Nästa match:

17 mars, 19.00, Troja-Ljungby–Västerås, i SP Arena