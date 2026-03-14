Västerås vann andra matchen i jättedramat mot Troja-Ljungby
Följ HockeySverige på
Google news
- Västerås vann med 2–1 efter förlängning
- Olle Norberg matchvinnare för Västerås
- Andra raka segern för Västerås
Västerås har tagit kommandot mot Troja-Ljungby i HockeyAllsvenskan Play Out, efter seger på hemmaplan med 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning. Västerås leder matchserien med 2-0.
Olle Norberg blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 4.56 in i sjätte (! ) perioden.
Troja-Ljungby nästa för Västerås
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
16.10 in i andra perioden spräckte Västerås nollan genom Viktor Johansson med assist av Oskar Kvist och Olle Norberg.
12.10 in i tredje perioden nätade Troja-Ljungbys Axel Wemmenborn framspelad av Allan Mcshane och Zachary Wytinck och kvitterade.
Stor matchhjälte för Västerås blev Olle Norberg som 44.56 satte det avgörande 2–1-målet.
Femte perioden blev mållös.
Nästa match spelas på tisdag 19.00 i SP Arena.
Västerås–Troja-Ljungby 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)
HockeyAllsvenskan Play Out, ABB Arena Nord
Andra perioden: 1–0 (36.10) Viktor Johansson (Oskar Kvist, Olle Norberg).
Tredje perioden: 1–1 (52.10) Axel Wemmenborn (Allan Mcshane, Zachary Wytinck).
Förlängning: 2–1 (104.56) Olle Norberg (David Madsen, Niklas Folin).
Ställning i serien: Västerås–Troja-Ljungby 2–0
Nästa match:
17 mars, 19.00, Troja-Ljungby–Västerås, i SP Arena
Den här artikeln handlar om: