Västerås kvar i Hockeyallsvenskan – avgjorde i femte matchen
- Västerås vann med 4–3 mot Troja-Ljungby
- Västerås fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Västerås Konstantin Komarek tvåmålsskytt
Efter seger hemma med 4–3 (2–2, 2–0, 0–1) har Västerås nu avgjort matchserien mot Troja-Ljungby i HockeyAllsvenskan Play Out. Västerås vann totalt med 4-1 i matcher.
Henrik Malmström bakom Västerås avgörande
Troja-Ljungby tog ledningen i början av första perioden genom Zachary Wytinck.
Västerås kvitterade till 1–1 genom Konstantin Komarek efter 7.08.
Troja-Ljungby gjorde 1–2 genom Ludvig Warg efter 9.36 i matchen.
Västerås gjorde 2–2 genom Viktor Johansson efter 14.03.
Laget tog ledningen redan efter efter 3.33 i andra perioden återigen genom Konstantin Komarek med assist av Jimmie Jansson och Oscar Lawner. Efter 16.57 i andra perioden slog Henrik Malmström till på pass av Victor Pantzare och Olle Norberg och gjorde 4–2.
9.59 in i tredje perioden fick Ludvig Warg utdelning på nytt framspelad av Tom Hedberg och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Troja-Ljungby.
Västerås är nu klart för Hockeyallsvenskan.
Västerås–Troja-Ljungby 4–3 (2–2, 2–0, 0–1)
HockeyAllsvenskan Play Out, ABB Arena Nord
Första perioden: 0–1 (2.24) Zachary Wytinck (Allan Mcshane, Axel Wemmenborn), 1–1 (7.08) Konstantin Komarek (Jimmie Jansson, Carl Jakobsson), 1–2 (9.36) Ludvig Warg (Nils Håkansson, Tom Hedberg), 2–2 (14.03) Viktor Johansson (Oscar Birgersson).
Andra perioden: 3–2 (23.33) Konstantin Komarek (Jimmie Jansson, Oscar Lawner), 4–2 (36.57) Henrik Malmström (Victor Pantzare, Olle Norberg).
Tredje perioden: 4–3 (49.59) Ludvig Warg (Tom Hedberg).
Slutresultat i serien: Västerås–Troja-Ljungby 4–1
