Uddamålsseger för Oskarshamn mot Troja-Ljungby

Oskarshamn-seger med 3–2 mot Troja-Ljungby

Viggo Nordlund avgjorde för Oskarshamn

Sjätte raka förlusten för Troja-Ljungby

Hemmalaget Oskarshamn tog en uddamålsseger i matchen mot Troja-Ljungby i Be-Ge Hockey Center. Laget vann matchen i hockeyallsvenskan på måndagen med 3–2 (2–1, 1–1, 0–0).

Mora nästa för Oskarshamn

Oskarshamn startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Melker Eriksson och Herman Hansson innan Troja-Ljungby svarade och gjorde 2–1 genom Isak Salqvist.

Efter 1.36 i andra perioden slog Viggo Nordlund till på pass av Filip Sveningsson och Joel Svensson och gjorde 3–1. Troja-Ljungbys Filip Lennström gjorde 3–2 efter 11.32 framspelad av Zachary Wytinck och Isak Salqvist.

Tredje perioden blev mållös och Oskarshamn höll i sin 3–2-ledning och vann.

Oskarshamn har två segrar och tre förluster och 5–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Troja-Ljungby har fem förluster och 8–17 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Oskarshamn nu ligger på sjätte plats i tabellen. Troja-Ljungby är på 14:e och sista plats.

På måndag 16 februari 19.00 spelar Oskarshamn borta mot Mora och Troja-Ljungby hemma mot SSK.

Oskarshamn–Troja-Ljungby 3–2 (2–1, 1–1, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (4.19) Melker Eriksson (Marc Olivier Duquette, Kevin Karlsson), 2–0 (11.07) Herman Hansson (Hampus Karlsson, Sören Dietz Larsen), 2–1 (13.53) Isak Salqvist (Zachary Wytinck, Dennis Fröland).

Andra perioden: 3–1 (21.36) Viggo Nordlund (Filip Sveningsson, Joel Svensson), 3–2 (31.32) Filip Lennström (Zachary Wytinck, Isak Salqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-0-3

Troja-Ljungby: 0-0-5

Nästa match:

Oskarshamn: Mora IK, borta, 16 februari 19.00

Troja-Ljungby: Södertälje SK, hemma, 16 februari 19.00