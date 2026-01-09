Två snabba mål gav SSK tre poäng mot Almtuna

SSK segrade – 7–4 mot Almtuna

William Eriksson avgjorde för SSK

14:e segern för SSK

Matchen mellan hemmalaget Almtuna och gästande SSK var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde SSK med två snabba mål – genom William Wiå till 4–6 och två minuter senare William Wiå till 4–7 och vann matchen i hockeyallsvenskan med 7–4 (3–1, 0–2, 4–1).

Mora nästa för SSK

SSK tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.22 genom Roope Laavainen och gick upp till 0–2. Almtuna kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade SSK dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 9.09 i andra perioden nätade Melvin Wersäll på pass av Joel Thulin och reducerade åt Almtuna. Lucas Stockselius gjorde dessutom 3–3 efter 13.13 framspelad av Mikkel Øby Olsen och Albin Udd.

SSK tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.43 genom Filip Engarås och gick upp till 3–5 innan Almtuna svarade.

Till slut blev det 4–7 till SSK.

SSK:s Hampus Harlestam hade fyra assists.

För Almtuna gör resultatet att laget nu ligger på elfte plats i tabellen medan SSK är på åttonde plats.

Almtuna möter Oskarshamn i nästa match hemma onsdag 14 januari 19.00. SSK möter samma dag Mora hemma.

Almtuna–SSK 4–7 (1–3, 2–0, 1–4)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (5.22) Roope Laavainen (Hampus Harlestam), 0–2 (8.10) Roope Laavainen (Hampus Harlestam, William Eriksson), 1–2 (9.58) Lukas Smith (Ludvig Georgsson, Albin Udd), 1–3 (17.34) Sebastian Dyk (Teemu Väyrynen, Daniel Norbe).

Andra perioden: 2–3 (29.09) Melvin Wersäll (Joel Thulin), 3–3 (33.13) Lucas Stockselius (Mikkel Øby Olsen, Albin Udd).

Tredje perioden: 3–4 (44.43) Filip Engarås (Carter Ashton, Adam Hesselvall), 3–5 (46.25) William Eriksson (Viktor Liljegren, Hampus Harlestam), 4–5 (54.17) Mikkel Øby Olsen (Lucas Stockselius, Melvin Wersäll), 4–6 (57.59) William Wiå (Hampus Harlestam), 4–7 (59.16) William Wiå (Filip Engarås).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

SSK: 2-2-1

Nästa match:

Almtuna: IK Oskarshamn, hemma, 14 januari 19.00

SSK: Mora IK, hemma, 14 januari 19.00