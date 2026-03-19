Troja-Ljungby tog sista chansen mot Västerås

Troja-Ljungby segrade – 4–3 efter förlängning

Albin Nilsson avgjorde för Troja-Ljungby

Västerås blir nästa motstånd för Troja-Ljungby

Troja-Ljungby tog chansen och vann hemma i SP Arena mot Västerås med 4–3 (1–0, 1–3, 1–0, 1–0) efter förlängning i HockeyAllsvenskan Play Out. Därmed grusade laget, i alla fall för nu, Västerås guldfirande. Västerås leder med 3-1 i matcher.

Troja-Ljungby–Västerås – mål för mål

Troja-Ljungby tog ledningen efter tolv minuters spel genom Anton Gradin.

Carl Jakobsson och Jimmie Jansson såg till att Västerås vände till ledning med 1–2.

Troja-Ljungby kvitterade till 2–2 genom Allan Mcshane i andra perioden.

Västerås gjorde 2–3 genom Oscar Lawner efter 11.40.

9.57 in i tredje perioden slog Ludvig Warg till på pass av Axel Wemmenborn och Tom Hedberg och kvitterade.

Stor matchhjälte för Troja-Ljungby blev Albin Nilsson som 5.50 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Troja-Ljungby–Västerås 4–3 (1–0, 1–3, 1–0, 1–0)

HockeyAllsvenskan Play Out, SP Arena

Första perioden: 1–0 (12.25) Anton Gradin.

Andra perioden: 1–1 (20.19) Carl Jakobsson (Anton Mylläri), 1–2 (29.03) Jimmie Jansson (Anton Mylläri, Konstantin Komarek), 2–2 (29.43) Allan Mcshane (Linus Skager, Zachary Wytinck), 2–3 (31.40) Oscar Lawner (Konstantin Komarek).

Tredje perioden: 3–3 (49.57) Ludvig Warg (Axel Wemmenborn, Tom Hedberg).

Förlängning: 4–3 (65.50) Albin Nilsson (Carl Ernstig).

Ställning i serien: Troja-Ljungby–Västerås 1–3

Nästa match:

21 mars, 18.00, Västerås–Troja-Ljungby, i ABB Arena Nord