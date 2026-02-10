Straffar avgjorde för Mora i hemmasegern mot Vimmerby

Mora-seger med 3–2 efter straffar

Olle Carlsson matchvinnare för Mora

14:e segern för Mora

Mora mötte Vimmerby hemma i en match i hockeyallsvenskan som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Olle Carlsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Oskarshamn nästa för Mora

Hugo Orrsten gjorde 1–0 till Vimmerby efter bara 3.14 efter pass från August Lissel och Hugo Lejon. Mora kvitterade genom Isac Jonsson med assist av Marcus Karlström och Kristoffer Gunnarsson efter 7.27.

Efter 12.47 i andra perioden slog Jakob Karlsson till framspelad av Kevin Wennström och gav Vimmerby ledningen. Moras Ethan De Jong gjorde 2–2 efter 13.59 på pass av Kristoffer Gunnarsson och Felix Johansson.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Moras Olle Carlsson blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

För Mora gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Vimmerby är på tolfte plats.

Nästa motstånd för Mora är Oskarshamn. Vimmerby tar sig an Kalmar borta. Båda matcherna spelas måndag 16 februari 19.00.

Mora–Vimmerby 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (3.14) Hugo Orrsten (August Lissel, Hugo Lejon), 1–1 (7.27) Isac Jonsson (Marcus Karlström, Kristoffer Gunnarsson).

Andra perioden: 1–2 (32.47) Jakob Karlsson (Kevin Wennström), 2–2 (33.59) Ethan De Jong (Kristoffer Gunnarsson, Felix Johansson).

Straffar: 3–2 (65.00) Olle Carlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-1-1

Vimmerby: 2-2-1

Nästa match:

Mora: IK Oskarshamn, hemma, 16 februari 19.00

Vimmerby: Kalmar HC, borta, 16 februari 19.00