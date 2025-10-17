Stark sista period avgjorde för Mora hemma mot Troja-Ljungby

Mora vann med 2–1 mot Troja-Ljungby

Gustav Olhaver avgjorde för Mora

Sjunde raka förlusten för Troja-Ljungby

En jämn match mellan hemmalaget Mora och gästande Troja-Ljungby avgjordes först i tredje perioden. Där var Mora starkare och vann matchen i hockeyallsvenskan med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).

Segermålet för Mora stod Gustav Olhaver för 17.21 in i tredje perioden.

SSK nästa för Mora

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 6.55 i andra perioden gjorde Troja-Ljungby 0–1 genom Albin Nilsson.

Mora kvitterade till 1–1 genom Travis Treloar efter 13.35 av perioden. 17.21 in i tredje perioden slog Gustav Olhaver till på pass av Travis Treloar och Kristoffer Gunnarsson och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Mora har två segrar och tre förluster och 14–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Troja-Ljungby har fem förluster och 11–21 i målskillnad. Det här var Moras tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Troja-Ljungbys femte uddamålsförlust.

Moras nya tabellposition är sjunde plats medan Troja-Ljungby är på 14:e och sista plats. Noteras kan att Mora sedan den 28 september har avancerat fem placeringar i tabellen.

I nästa match möter Mora SSK hemma och Troja-Ljungby möter Nybro hemma. Båda matcherna spelas onsdag 22 oktober 19.00.

Mora–Troja-Ljungby 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Andra perioden: 0–1 (26.55) Albin Nilsson (Allan Mcshane, Calle Ehrnberg), 1–1 (33.35) Travis Treloar (Marcus Karlström, Sander Wold).

Tredje perioden: 2–1 (57.21) Gustav Olhaver (Travis Treloar, Kristoffer Gunnarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-0-3

Troja-Ljungby: 0-2-3

Nästa match:

Mora: Södertälje SK, hemma, 22 oktober

Troja-Ljungby: Nybro Vikings IF, hemma, 22 oktober