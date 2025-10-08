Stabil seger för SSK – som nollade Östersunds IK

SSK-seger med 4–0 mot Östersunds IK

Carter Ashton gjorde två mål för SSK

Tredje raka förlusten för Östersunds IK

SSK höll nollan och vann på bortaplan mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan. Matchen slutade 0–4 (0–2, 0–2, 0–0).

SSK:s Carter Ashton tvåmålsskytt

SSK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fyra minuter. Även i andra perioden var SSK starkast och gick från 0–2 till 0–4 genom mål av William Wiå och Carter Ashton. Tredje perioden blev mållös och SSK höll i sin 4–0-ledning och vann.

Östersunds IK har en vinst och fyra förluster och 10–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK har två vinster och tre förluster och 12–12 i målskillnad.

Det här betyder att SSK ligger på nionde plats i tabellen och Östersunds IK är på elfte plats. Ett fint lyft i tabellen för SSK som så sent som den 25 september låg på 14:e plats.

Östersunds IK möter Bik Karlskoga i nästa match hemma fredag 10 oktober 19.00. SSK möter samma dag Modo Hockey borta.

Östersunds IK–SSK 0–4 (0–2, 0–2, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (10.25) Carter Ashton (Niklas Arell, Filip Windlert), 0–2 (14.32) Daniel Norbe (Brett Stapley, Karl Sterner).

Andra perioden: 0–3 (27.14) William Wiå (Henrik Eriksson, Hampus Harlestam), 0–4 (34.05) Carter Ashton (Sebastian Dyk, Daniel Norbe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 1-1-3

SSK: 2-1-2

Nästa match:

Östersunds IK: BIK Karlskoga, hemma, 10 oktober

SSK: Modo Hockey, borta, 10 oktober