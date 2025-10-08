Stabil seger för SSK – som nollade Östersunds IK
- SSK-seger med 4–0 mot Östersunds IK
- Carter Ashton gjorde två mål för SSK
- Tredje raka förlusten för Östersunds IK
SSK höll nollan och vann på bortaplan mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan. Matchen slutade 0–4 (0–2, 0–2, 0–0).
SSK:s Carter Ashton tvåmålsskytt
SSK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fyra minuter. Även i andra perioden var SSK starkast och gick från 0–2 till 0–4 genom mål av William Wiå och Carter Ashton. Tredje perioden blev mållös och SSK höll i sin 4–0-ledning och vann.
Östersunds IK har en vinst och fyra förluster och 10–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK har två vinster och tre förluster och 12–12 i målskillnad.
Det här betyder att SSK ligger på nionde plats i tabellen och Östersunds IK är på elfte plats. Ett fint lyft i tabellen för SSK som så sent som den 25 september låg på 14:e plats.
Östersunds IK möter Bik Karlskoga i nästa match hemma fredag 10 oktober 19.00. SSK möter samma dag Modo Hockey borta.
Östersunds IK–SSK 0–4 (0–2, 0–2, 0–0)
Hockeyallsvenskan, Östersund Arena
Första perioden: 0–1 (10.25) Carter Ashton (Niklas Arell, Filip Windlert), 0–2 (14.32) Daniel Norbe (Brett Stapley, Karl Sterner).
Andra perioden: 0–3 (27.14) William Wiå (Henrik Eriksson, Hampus Harlestam), 0–4 (34.05) Carter Ashton (Sebastian Dyk, Daniel Norbe).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Östersunds IK: 1-1-3
SSK: 2-1-2
Nästa match:
Östersunds IK: BIK Karlskoga, hemma, 10 oktober
SSK: Modo Hockey, borta, 10 oktober
