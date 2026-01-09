Stabil seger för Nybro – som nollade Vimmerby

Nybro-seger med 3–0 mot Vimmerby

Oscar Nordin avgjorde för Nybro

Fjärde raka förlusten för Vimmerby

Tre egna mål räckte mot Vimmerby. Nybro tog hem segern borta mot Vimmerby i hockeyallsvenskan i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–3 (0–1, 0–0, 0–2).

Resultatet innebär att Vimmerby nu har fyra förluster i rad.

Vimmerby–Nybro – mål för mål

Oscar Nordin gav Nybro ledningen efter 13.47 efter pass från Hannes Hellberg och Kalle Holm.

Andra perioden blev mållös.

2.54 in i tredje perioden nätade Nybros Joachim Rohdin framspelad av Hugo Gabrielson och Alex Ciernik och ökade ledningen. Till slut kom också 0–3 genom Gabriel Säll assisterad av Marcus Bergman och Kalle Holm efter 4.10.

För Vimmerby gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Nybro är på tionde plats.

Nästa motstånd för Vimmerby är Östersunds IK. Nybro tar sig an Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas onsdag 14 januari 19.00.

Vimmerby–Nybro 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 0–1 (13.47) Oscar Nordin (Hannes Hellberg, Kalle Holm).

Tredje perioden: 0–2 (42.54) Joachim Rohdin (Hugo Gabrielson, Alex Ciernik), 0–3 (44.10) Gabriel Säll (Marcus Bergman, Kalle Holm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 1-0-4

Nybro: 2-2-1

Nästa match:

Vimmerby: Östersunds IK, borta, 14 januari 19.00

Nybro: IF Troja-Ljungby, hemma, 14 januari 19.00