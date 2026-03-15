SSK vann första matchen mot Kalmar

SSK-seger med 6–3 mot Kalmar

SSK har tagit kommandot mot Kalmar i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, efter vinst borta med 6–3 (3–1, 1–0, 2–2) i första matchen.

Kalmar tog ledningen i början av första perioden genom Carl-Johan Lerby.

SSK vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen.

Efter 16.24 i andra perioden nätade Andrew Vanderbeck återigen på pass av William Wiå och Niklas Arell och gjorde 1–4.

Kalmar reducerade till 2–4 redan efter efter 3.17 i tredje perioden genom George Diaco assisterad av Valdemar Johansson och Gustaf Westlund. Gabriel Olsson såg till att Kalmar reducerade igen efter 5.31 i tredje perioden framspelad av Giorgio Estephan och Jesper Lindén. 11.30 in i tredje perioden nätade SSK:s Andrew Vanderbeck på nytt på pass av William Wiå och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–6-mål med 1.14 kvar att spela genom Teemu Väyrynen med assist av Henrik Eriksson och Filip Windlert. 3–6-målet blev matchens sista.

William Wiå gjorde ett mål för SSK och spelade fram till två mål och Andrew Vanderbeck gjorde tre mål.

Nästa match spelas på tisdag 19.00.

Kalmar–SSK 3–6 (1–3, 0–1, 2–2)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (2.17) Carl-Johan Lerby (Liam Hawel, Matthew Struthers), 1–1 (3.41) Andrew Vanderbeck, 1–2 (11.04) William Wiå (Roope Laavainen), 1–3 (18.23) Adam Hesselvall (Niklas Arell, William Eriksson).

Andra perioden: 1–4 (36.24) Andrew Vanderbeck (William Wiå, Niklas Arell).

Tredje perioden: 2–4 (43.17) George Diaco (Valdemar Johansson, Gustaf Westlund), 3–4 (45.31) Gabriel Olsson (Giorgio Estephan, Jesper Lindén), 3–5 (51.30) Andrew Vanderbeck (William Wiå), 3–6 (58.46) Teemu Väyrynen (Henrik Eriksson, Filip Windlert).

Ställning i serien: Kalmar–SSK 0–1

Nästa match:

17 mars, 19.00, Kalmar–SSK