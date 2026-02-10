SSK starkast – avgjorde i förlängningen mot Kalmar
Följ HockeySverige på
Google news
- SSK-seger med 2–1 efter förlängning
- Daniel Norbe matchvinnare för SSK
- Tredje raka segern för SSK
Matchen mellan hemmalaget SSK och gästande Kalmar i hockeyallsvenskan var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0). Daniel Norbe gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för SSK.
SSK–Kalmar – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
13.54 in i andra perioden gjorde Kalmar 1–0 genom Giorgio Estephan efter förarbete från Liam Hawel och Andrej Sustr.
12.19 in i tredje perioden nätade SSK:s Viktor Liljegren framspelad av Albin Carlson och kvitterade.
Matchvinnare för hemmalaget SSK 2.28 in i förlängningen blev Daniel Norbe med det avgörande 2–1-målet.
Kalmars nya tabellposition är andra plats medan SSK är på åttonde plats.
I nästa match möter SSK Troja-Ljungby borta och Kalmar möter Vimmerby hemma. Båda matcherna spelas måndag 16 februari 19.00.
SSK–Kalmar 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Scaniarinken
Andra perioden: 0–1 (33.54) Giorgio Estephan (Liam Hawel, Andrej Sustr).
Tredje perioden: 1–1 (52.19) Viktor Liljegren (Albin Carlson).
Förlängning: 2–1 (62.28) Daniel Norbe (Patrik Zackrisson, William Wiå).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SSK: 3-1-1
Kalmar: 4-1-0
Nästa match:
SSK: IF Troja-Ljungby, borta, 16 februari 19.00
Kalmar: Vimmerby HC, hemma, 16 februari 19.00
Den här artikeln handlar om: