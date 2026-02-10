SSK starkast – avgjorde i förlängningen mot Kalmar

SSK-seger med 2–1 efter förlängning

Daniel Norbe matchvinnare för SSK

Tredje raka segern för SSK

Matchen mellan hemmalaget SSK och gästande Kalmar i hockeyallsvenskan var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0). Daniel Norbe gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för SSK.

SSK–Kalmar – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

13.54 in i andra perioden gjorde Kalmar 1–0 genom Giorgio Estephan efter förarbete från Liam Hawel och Andrej Sustr.

12.19 in i tredje perioden nätade SSK:s Viktor Liljegren framspelad av Albin Carlson och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget SSK 2.28 in i förlängningen blev Daniel Norbe med det avgörande 2–1-målet.

Kalmars nya tabellposition är andra plats medan SSK är på åttonde plats.

I nästa match möter SSK Troja-Ljungby borta och Kalmar möter Vimmerby hemma. Båda matcherna spelas måndag 16 februari 19.00.

SSK–Kalmar 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Andra perioden: 0–1 (33.54) Giorgio Estephan (Liam Hawel, Andrej Sustr).

Tredje perioden: 1–1 (52.19) Viktor Liljegren (Albin Carlson).

Förlängning: 2–1 (62.28) Daniel Norbe (Patrik Zackrisson, William Wiå).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 3-1-1

Kalmar: 4-1-0

Nästa match:

SSK: IF Troja-Ljungby, borta, 16 februari 19.00

Kalmar: Vimmerby HC, hemma, 16 februari 19.00