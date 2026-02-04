SSK slog Vimmerby efter Patrik Zackrissons dubbel
- SSK-seger med 3–2 mot Vimmerby
- SSK:s Patrik Zackrisson tvåmålsskytt
- Andra raka nederlaget för Vimmerby
Det blev SSK som gick segrande ur mötet med Vimmerby i hockeyallsvenskan på hemmaplan, med 3–2 (0–0, 2–1, 1–1).
Patrik Zackrisson med två mål för SSK
Första perioden blev mållös.
SSK startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Patrik Zackrisson och Carter Ashton innan Vimmerby svarade och gjorde 2–1 genom Arvid Caderoth.
7.36 in i tredje perioden fick August Lissel utdelning framspelad av Nick Bochen och Hugo Lejon och kvitterade. Men bara en minut nätade Patrik Zackrisson på nytt på pass av Teemu Väyrynen och Daniel Norbe och avgjorde matchen.
Det här betyder att SSK ligger på åttonde plats i tabellen och Vimmerby är på tolfte plats.
På fredag 6 februari 19.00 spelar SSK borta mot Almtuna och Vimmerby hemma mot Oskarshamn.
SSK–Vimmerby 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)
Hockeyallsvenskan, Scaniarinken
Andra perioden: 1–0 (25.22) Patrik Zackrisson (Filip Holst, Adam Hesselvall), 2–0 (30.24) Carter Ashton (Viktor Liljegren, Filip Engarås), 2–1 (31.58) Arvid Caderoth (Filip Fornåå Svensson, Nick Bochen).
Tredje perioden: 2–2 (47.36) August Lissel (Nick Bochen, Hugo Lejon), 3–2 (48.59) Patrik Zackrisson (Teemu Väyrynen, Daniel Norbe).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SSK: 2-1-2
Vimmerby: 1-2-2
Nästa match:
SSK: Almtuna IS, borta, 6 februari 19.00
Vimmerby: IK Oskarshamn, hemma, 6 februari 19.00
