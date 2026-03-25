SSK kvitterade mot Kalmar

SSK vann med 3–2 mot Kalmar

SSK vann på hemmaplan med 3–2 (2–1, 1–1, 0–0) mot Kalmar i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. Därmed står det nu 3-3 i matchserien.

SSK tog ledningen i början av första perioden genom Henrik Eriksson.

Kalmar gjorde 1–1 genom Gustaf Westlund efter 7.37.

Efter 14.59 i matchen gjorde SSK 2–1 genom Henrik Eriksson som gjorde sitt andra mål på pass av Sebastian Dyk och Andrew Vanderbeck.

Efter 2.31 i andra perioden kvitterade Kalmar genom Eddie Levin med assist av Mathias Wigley och Tobias Aronsson. Efter 14.49 i andra perioden slog Felix Öhrqvist till på pass av Patrik Zackrisson och Andrew Vanderbeck och gav SSK ledningen.

Tredje perioden blev mållös och SSK höll i sin 3–2-ledning och vann.

Nästa match spelas på fredag 19.00.

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, AXA Sports Center

Första perioden: 1–0 (1.49) Henrik Eriksson (Teemu Väyrynen), 1–1 (7.37) Gustaf Westlund (Valdemar Johansson, Carl-Johan Lerby), 2–1 (14.59) Henrik Eriksson (Sebastian Dyk, Andrew Vanderbeck).

Andra perioden: 2–2 (22.31) Eddie Levin (Mathias Wigley, Tobias Aronsson), 3–2 (34.49) Felix Öhrqvist (Patrik Zackrisson, Andrew Vanderbeck).

27 mars, 19.00, Kalmar–SSK