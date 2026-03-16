Skön start för Modo Hockey – vann efter förlängningsdrama

Med 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0) efter förlängning i första matchen på hemmaplan har Modo Hockey tagit ett greppet mot AIK i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan.

Segermålet för Modo Hockey stod Emil Larsson för 4.47 in i förlängningen.

Modo Hockey vann därmed för sjunde matchen i rad mot just AIK.

Tyler Kelleher gjorde 1–0 till Modo Hockey efter fem minuters spel efter förarbete från David Rundblad och August Berg.

Simon Åkerström och Daniel Ljungman gjorde att AIK vände till underläget till ledning med 1–2.

Tyler Kelleher och Linus Andersson såg till att Modo Hockey vände till ledning med 3–2.

5.29 in i tredje perioden fick Daniel Ljungman utdelning på nytt framspelad av William Pethrus och Alfred Barklund och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.47 innan Modo Hockey avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Emil Larsson, framspelad av Kyle Topping.

Modo Hockey–AIK 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (5.51) Tyler Kelleher (David Rundblad, August Berg).

Andra perioden: 1–1 (20.29) Daniel Ljungman (William Pethrus, Scott Pooley), 1–2 (21.17) Simon Åkerström (Daniel Muzito Bagenda, Scott Pooley), 2–2 (30.28) Linus Andersson (Jesper Olofsson, Milton Gästrin), 3–2 (39.27) Tyler Kelleher (Victor Berglund, Gerry Fitzgerald).

Tredje perioden: 3–3 (45.29) Daniel Ljungman (William Pethrus, Alfred Barklund).

Förlängning: 4–3 (64.47) Emil Larsson (Kyle Topping).

Ställning i serien: Modo Hockey–AIK 1–0

Nästa match:

18 mars, 19.00, Modo Hockey–AIK