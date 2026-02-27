Segerraden förlängd för AIK – besegrade SSK
Följ HockeySverige på
Google news
- AIK vann med 3–1 mot SSK
- Lucas Lagerberg avgjorde för AIK
- Tredje raka segern för AIK
3–1 (1–0, 1–1, 1–0) blev resultatet när AIK och SSK möttes på Hovet på fredagen. I och med detta har AIK tre raka segrar i hockeyallsvenskan och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.
Vimmerby nästa för AIK
AIK tog ledningen efter 10.04 genom Christoffer Björk med assist av Oskar Magnusson och Christopher Bengtsson.
Efter 14.19 i andra perioden slog Lucas Lagerberg till och gjorde 2–0. SSK:s Sebastian Dyk gjorde 2–1 efter 15.41 på pass av Jonas Ahnelöv och Felix Öhrqvist.
4.55 in i tredje perioden satte Oliver Tärnström pucken och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.
AIK tar sig an Vimmerby i nästa match borta söndag 1 mars 16.30. SSK möter samma dag 14.00 Östersunds IK hemma.
AIK–SSK 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Hovet
Första perioden: 1–0 (10.04) Christoffer Björk (Oskar Magnusson, Christopher Bengtsson).
Andra perioden: 2–0 (34.19) Lucas Lagerberg, 2–1 (35.41) Sebastian Dyk (Jonas Ahnelöv, Felix Öhrqvist).
Tredje perioden: 3–1 (44.55) Oliver Tärnström.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
AIK: 3-0-2
SSK: 2-0-3
Nästa match:
AIK: Vimmerby HC, borta, 1 mars 16.30
SSK: Östersunds IK, hemma, 1 mars 14.00
Den här artikeln handlar om: