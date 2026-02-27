Segerraden förlängd för AIK – besegrade SSK

AIK vann med 3–1 mot SSK

Lucas Lagerberg avgjorde för AIK

Tredje raka segern för AIK

3–1 (1–0, 1–1, 1–0) blev resultatet när AIK och SSK möttes på Hovet på fredagen. I och med detta har AIK tre raka segrar i hockeyallsvenskan och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Vimmerby nästa för AIK

AIK tog ledningen efter 10.04 genom Christoffer Björk med assist av Oskar Magnusson och Christopher Bengtsson.

Efter 14.19 i andra perioden slog Lucas Lagerberg till och gjorde 2–0. SSK:s Sebastian Dyk gjorde 2–1 efter 15.41 på pass av Jonas Ahnelöv och Felix Öhrqvist.

4.55 in i tredje perioden satte Oliver Tärnström pucken och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

AIK tar sig an Vimmerby i nästa match borta söndag 1 mars 16.30. SSK möter samma dag 14.00 Östersunds IK hemma.

AIK–SSK 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (10.04) Christoffer Björk (Oskar Magnusson, Christopher Bengtsson).

Andra perioden: 2–0 (34.19) Lucas Lagerberg, 2–1 (35.41) Sebastian Dyk (Jonas Ahnelöv, Felix Öhrqvist).

Tredje perioden: 3–1 (44.55) Oliver Tärnström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-0-2

SSK: 2-0-3

Nästa match:

AIK: Vimmerby HC, borta, 1 mars 16.30

SSK: Östersunds IK, hemma, 1 mars 14.00