Seger för Östersunds IK mot Vimmerby på hemmaplan
- Östersunds IK vann med 4–1 mot Vimmerby
- Oskar Wahlberg avgjorde för Östersunds IK
- Femte raka förlusten för Vimmerby
Östersunds IK besegrade Vimmerby på hemmaplan i onsdagens möte i hockeyallsvenskan. 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) slutade matchen.
SSK nästa för Östersunds IK
Östersunds IK tog ledningen efter 17 minuter genom Carl Holmner-Härgestam på passning från Linus Videll och Eero Savilahti.
Vimmerby kvitterade till 1–1 genom Adam Petersson i andra perioden.
Östersunds IK gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Oskar Wahlberg och Alexander Anderberg.
17.50 in i tredje perioden nätade Östersunds IK:s Maksim Semjonov och ökade ledningen.
I tabellen innebär det här att Östersunds IK nu ligger på åttonde plats i tabellen. Vimmerby är på 13:e plats.
Östersunds IK tar sig an SSK i nästa match hemma fredag 16 januari 19.00. Vimmerby möter samma dag 18.00 Västerås hemma.
Östersunds IK–Vimmerby 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Östersund Arena
Första perioden: 1–0 (17.34) Carl Holmner-Härgestam (Linus Videll, Eero Savilahti).
Andra perioden: 1–1 (26.48) Adam Petersson (Elias Lindgren, Arvid Caderoth), 2–1 (27.27) Oskar Wahlberg (Samuel Solem, Alexander Anderberg), 3–1 (36.02) Alexander Anderberg (Samuel Solem, Albert Sjöberg).
Tredje perioden: 4–1 (57.50) Maksim Semjonov.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Östersunds IK: 3-0-2
Vimmerby: 0-0-5
Nästa match:
Östersunds IK: Södertälje SK, hemma, 16 januari 19.00
Vimmerby: Västerås IK, hemma, 16 januari 18.00
