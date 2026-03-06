Seger för Kalmar mot Östersunds IK
- Seger för Kalmar med 4–1 mot Östersunds IK
- Tobias Aronsson matchvinnare för Kalmar
- Andra raka segern för Kalmar
Kalmar segrade mot Östersunds IK borta i Östersund Arena i hockeyallsvenskan. 1–4 (0–1, 1–1, 0–2) slutade matchen på fredagen.
Östersunds IK–Kalmar – mål för mål
Jesper Lindén gav Kalmar ledningen efter 15 minuters spel framspelad av Scott Walford.
Efter 5.44 i andra perioden slog Tobias Aronsson till på pass av Elliot Ekmark och Arvid Westlin och gjorde 0–2. Östersunds IK:s Anton Klint gjorde 1–2 efter 18.44 framspelad av Albert Sjöberg och Carl Holmner-Härgestam.
14.28 in i tredje perioden nätade Kalmars Arvid Westlin framspelad av Peter Diliberatore och Elliot Ekmark och ökade ledningen. Efter 17.57 slog Liam Hawel till och ökade ledningen för Kalmar.
Hockeyallsvenskan är nu färdigspelad. Östersunds IK slutar på elfte plats och Kalmar på andra plats. Kalmar är klart för hockeyallsvenska slutspelet.
Östersunds IK–Kalmar 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)
Hockeyallsvenskan, Östersund Arena
Första perioden: 0–1 (15.52) Jesper Lindén (Scott Walford).
Andra perioden: 0–2 (25.44) Tobias Aronsson (Elliot Ekmark, Arvid Westlin), 1–2 (38.44) Anton Klint (Albert Sjöberg, Carl Holmner-Härgestam).
Tredje perioden: 1–3 (54.28) Arvid Westlin (Peter Diliberatore, Elliot Ekmark), 1–4 (57.57) Liam Hawel.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Östersunds IK: 1-1-3
Kalmar: 3-1-1
