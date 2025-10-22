Östersunds IK bröt AIK:s segersvit

Östersunds IK-seger med 4–3 mot AIK

Erik Thorwalls avgjorde för Östersunds IK

Tredje raka segern för Östersunds IK

Efter sex segrar i rad i hockeyallsvenskan för AIK så tog vinstsviten slut hemma mot Östersunds IK. Matchen på onsdagen på Hovet slutade 3–4 (0–0, 1–2, 2–2).

Almtuna nästa för Östersunds IK

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Östersunds IK gjorde 0–1 genom Maksim Semjonov efter 3.09 i andra perioden.

AIK gjorde 1–1 genom William Pethrus efter 9.21 av perioden.

Östersunds IK tog ledningen på nytt genom Anton Kklint efter 10.14. Östersunds IK gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Samuel Solem och Erik Thorwalls. Målen punkterade matchen.

Scott Pooley reducerade dock för AIK med bara två minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

AIK har fyra vinster och en förlust och 21–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds IK har tre vinster och två förluster och 13–13 i målskillnad. Det här var AIK:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Östersunds IK:s tredje uddamålsseger.

För Östersunds IK gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan AIK är på fjärde plats.

Fredag 24 oktober möter AIK SSK borta 18.00 och Östersunds IK möter Almtuna hemma 19.00.

AIK–Östersunds IK 3–4 (0–0, 1–2, 2–2)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Andra perioden: 0–1 (23.09) Maksim Semjonov (Alexander Anderberg, Oliver Kandergård), 1–1 (29.21) William Pethrus (Rasmus Rudslätt, Anders Grönlund), 1–2 (30.14) Anton Kklint (Leo Sundqvist, Oliver Kandergård).

Tredje perioden: 1–3 (42.58) Samuel Solem (Linus Videll, Daniel Öhrn), 1–4 (46.57) Erik Thorwalls (Anton Kklint, Noel Edfeldt), 2–4 (58.30) Scott Pooley (Ludwig Blomstrand), 3–4 (58.48) Jesper Emanuelsson (William Pethrus, Oscar Nord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-0-1

Östersunds IK: 3-0-2

Nästa match:

AIK: Södertälje SK, borta, 24 oktober

Östersunds IK: Almtuna IS, hemma, 24 oktober