Oskarshamn vann mot Mora i hockeyallsvenskan

Seger för Oskarshamn med 3–1 mot Mora

Joni Ikonen avgjorde för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Det blev Oskarshamn som vann på bortaplan efter underläge mot Mora i hockeyallsvenskan. 1–3 (1–0, 0–2, 0–1) slutade matchen på måndagen.

Björklöven nästa för Oskarshamn

Felix Johansson gjorde 1–0 till Mora efter 17.27 med assist av Martin Fransson.

Oskarshamn kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.30 i andra perioden genom Ludvig Markman efter förarbete från Herman Träff och Teemu Olavi Lepaus. Oskarshamn gjorde också 1–2 efter 11.32 i andra perioden när Joni Ikonen slog till framspelad av Filip Sveningsson och Ludvig Östman.

9.37 in i tredje perioden slog Hampus Karlsson till på pass av Herman Hansson och Sören Dietz Larsen och ökade ledningen. Karlsson fullbordade därmed lagets vändning.

Det här betyder att Mora nu ligger på sjunde plats i tabellen och Oskarshamn är på sjätte plats.

I nästa omgång har Mora AIK hemma i Wibe Arena, onsdag 25 februari 19.00. Oskarshamn spelar hemma mot Björklöven måndag 23 februari 19.00.

Mora–Oskarshamn 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (17.27) Felix Johansson (Martin Fransson).

Andra perioden: 1–1 (21.30) Ludvig Markman (Herman Träff, Teemu Olavi Lepaus), 1–2 (31.32) Joni Ikonen (Filip Sveningsson, Ludvig Östman).

Tredje perioden: 1–3 (49.37) Hampus Karlsson (Herman Hansson, Sören Dietz Larsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-1-2

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Mora: AIK, hemma, 25 februari 19.00

Oskarshamn: IF Björklöven, hemma, 23 februari 19.00