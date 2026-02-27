Nybro vann efter förlängning mot Oskarshamn

Nybro-seger med 2–1 efter förlängning

Hugo Gabrielson avgjorde för Nybro

Tredje förlusten i rad för Oskarshamn

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Nybro avgöra den jämna matchen borta mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Slutresultatet blev 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1). Hugo Gabrielson blev matchhjälte för Nybro med sitt mål i förlängningen.

Oskarshamn–Nybro – mål för mål

Juho Liuksiala gjorde 1–0 till Nybro efter bara 1.54 på pass av Theo Jacobsson och Joachim Rohdin.

Andra perioden blev mållös.

Teemu Olavi Lepaus kvitterade för Oskarshamn tidigt i tredje perioden assisterad av Ludvig Markman och Joni Ikonen.

Stor matchhjälte för Nybro 3.10 in i förlängningen blev Hugo Gabrielson med det avgörande förlängningsmålet.

Oskarshamn har två vinster och tre förluster och 12–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nybro har tre vinster och två förluster och 14–12 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Oskarshamn på sjätte plats i tabellen medan Nybro är på tionde plats.

Oskarshamn tar sig an Kalmar i nästa match borta lördag 28 februari 18.00. Nybro möter Troja-Ljungby hemma söndag 1 mars 16.30.

Oskarshamn–Nybro 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (1.54) Juho Liuksiala (Theo Jacobsson, Joachim Rohdin).

Tredje perioden: 1–1 (40.40) Teemu Olavi Lepaus (Ludvig Markman, Joni Ikonen).

Förlängning: 1–2 (63.10) Hugo Gabrielson (Oscar Nordin, Joachim Rohdin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-1-2

Nybro: 3-1-1

Nästa match:

Oskarshamn: Kalmar HC, borta, 28 februari 18.00

Nybro: IF Troja-Ljungby, hemma, 1 mars 16.30