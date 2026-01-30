Nybro höll nollan och tog stark seger mot SSK

Seger för Nybro med 4–0 mot SSK

Nybros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nybros Tim Lindfors tvåmålsskytt

Fyra mål framåt och hållen nolla. Nybro tog en stabil seger på hemmaplan mot SSK i hockeyallsvenskan. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Nybro startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 23 sekunder slog Tim Lindfors till assisterad av Marcus Bergman och Alexander Molldén.

Efter 5.50 i andra perioden slog Tim Lindfors till på nytt framspelad av Kalle Holm och Alexander Molldén och gjorde 2–0. Juho Liuksiala gjorde dessutom 3–0 efter 12.07 på pass av Hannes Hellberg och Felix Olsson.

Nybro gjorde också 4–0 genom Fredrik Granberg efter 16.58 i tredje perioden.

För Nybro gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen medan SSK är på nionde plats.

Onsdag 4 februari 19.00 möter Nybro AIK borta på Hovet medan SSK spelar hemma mot Vimmerby.

Nybro–SSK 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (0.23) Tim Lindfors (Marcus Bergman, Alexander Molldén).

Andra perioden: 2–0 (25.50) Tim Lindfors (Kalle Holm, Alexander Molldén), 3–0 (32.07) Juho Liuksiala (Hannes Hellberg, Felix Olsson).

Tredje perioden: 4–0 (56.58) Fredrik Granberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 4-0-1

SSK: 2-1-2

Nästa match:

Nybro: AIK, borta, 4 februari 19.00

SSK: Vimmerby HC, hemma, 4 februari 19.00