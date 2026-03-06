Nybro slutspelsklart efter seger mot Mora

Nybro segrade – 3–1 mot Mora

Nybros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Marcus Bergman avgjorde för Nybro

Det blev 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) för Nybro mot Mora på bortaplan. Därmed har laget säkrat en plats i slutspelet.

Segern var Nybros fjärde på de senaste fem matcherna.

Mora–Nybro – mål för mål

Gästerna Nybro började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.49 slog Felix Olsson till på passning från Juho Liuksiala och Theo Jacobsson.

Efter 14.20 i andra perioden slog Jesper Norbäck till framspelad av Isac Jonsson och Marcus Hellgren Smed och kvitterade för Mora.

17.54 in i tredje perioden slog Marcus Bergman till och gav laget ledningen. Olli Nikupeteri stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 60 sekunder kvar att spela på pass av Felix Olsson och Joachim Rohdin. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Mora slutar på tionde plats och Nybro på sjätte plats. Och Nybro är klart för hockeyallsvenska slutspelet. Ett fint lyft i tabellen för Nybro som så sent som den 5 mars låg på tionde plats.

Mora–Nybro 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (2.49) Felix Olsson (Juho Liuksiala, Theo Jacobsson).

Andra perioden: 1–1 (34.20) Jesper Norbäck (Isac Jonsson, Marcus Hellgren Smed).

Tredje perioden: 1–2 (57.54) Marcus Bergman, 1–3 (60.00) Olli Nikupeteri (Felix Olsson, Joachim Rohdin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 1-1-3

Nybro: 4-1-0