Ny seger för Kalmar mot Nybro

Kalmar-seger med 4–2 mot Nybro

Kalmars femte seger på de senaste sex matcherna

Peter Diliberatore matchvinnare för Kalmar

Fem raka segrar hade Kalmar mot just Nybro i hockeyallsvenskan inför fredagens match. Och på fredagen segrade Kalmar på nytt – den här gången med 4–2 (0–1, 1–1, 3–0) borta i Liljas Arena.

Det här innebär att Kalmar nu har fyra segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Almtuna nästa för Kalmar

Fredrik Granberg gjorde 1–0 till Nybro efter bara 1.24 på pass av Theo Jacobsson och Linus Lindgren.

Matt Fonteyne kvitterade för Kalmar efter 2.16 in i andra perioden på passning från Matthew Struthers och Liam Hawel.

Efter 15.01 i andra perioden nätade Alex Ciernik på pass av Måns Krämer och Felix Olsson och gav Nybro ledningen.

Kalmar gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4.

Nybro har två vinster och tre förluster och 9–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Nybros nya tabellposition är tionde plats medan Kalmar är på tredje plats. Ett tapp för Nybro som låg på sjätte plats så sent som den 12 november.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter Nybro Vimmerby i Liljas Arena 14.00. Kalmar tar sig an Almtuna hemma 16.30.

Nybro–Kalmar 2–4 (1–0, 1–1, 0–3)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (1.24) Fredrik Granberg (Theo Jacobsson, Linus Lindgren).

Andra perioden: 1–1 (22.16) Matt Fonteyne (Matthew Struthers, Liam Hawel), 2–1 (35.01) Alex Ciernik (Måns Krämer, Felix Olsson).

Tredje perioden: 2–2 (46.13) Carl-Johan Lerby (Eddie Levin, Wilhelm Westlund), 2–3 (49.05) Peter Diliberatore (Samuel Jonsson, George Diaco), 2–4 (52.13) Liam Hawel (Matt Fonteyne, George Diaco).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-0-3

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Nybro: Vimmerby HC, hemma, 7 december

Kalmar: Almtuna IS, hemma, 7 december