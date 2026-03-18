Ny seger för Bik Karlskoga – leder med 2-0

Seger för Bik Karlskoga med 4–2 mot Nybro

Henrik Björklund matchvinnare för Bik Karlskoga

Andra raka segern för Bik Karlskoga

Med 4–2 (0–1, 0–0, 4–1) på hemmaplan mot Nybro har Bik Karlskoga tagit ett rejält grepp i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. Bik Karlskoga har greppet om matchserien med 2-0.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Bik Karlskoga.

Bik Karlskoga–Nybro – mål för mål

Nybro tog ledningen efter elva minuter genom Oscar Nordin på straff.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden var det i stället Bik Karlskoga som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och matchen med 4–2.

Lagen möts igen på fredag 19.00.

Bik Karlskoga–Nybro 4–2 (0–1, 0–0, 4–1)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (11.24) Oscar Nordin.

Tredje perioden: 1–1 (41.25) Gustaf Thorell (Åke Stakkestad, Eero Teräväinen), 2–1 (46.16) Jonatan Harju (Hampus Plato, Oliver Eklind), 3–1 (51.10) Henrik Björklund (Åke Stakkestad, Oliver Eklind), 4–1 (55.30) Leevi Viitala (Tobias Sjökvist), 4–2 (56.15) Oscar Nordin (Tim Lindfors, Jesper Mångs).

Ställning i serien: Bik Karlskoga–Nybro 2–0

Nästa match:

20 mars, 19.00, Nybro–Bik Karlskoga