Ny seger för AIK mot Mora

AIK vann med 2–1 mot Mora

Oliver Johansson avgjorde för AIK

Andra raka segern för AIK

AIK har haft det lätt mot Mora i hockeyallsvenskan. Och på onsdagen vann AIK på nytt – den här gången med 2–1 (0–1, 1–0, 1–0) borta i Wibe Arena. Det var AIK:s sjätte raka seger mot Mora.

Mora–AIK – mål för mål

Mora tog ledningen efter nio minuter genom Ethan De Jong efter förarbete från Arvid Degerstedt och Connor Maceachern.

Efter 8.21 i andra perioden nätade Oscar Nord på pass av Simon Åkerström och Daniel Muzito Bagenda och kvitterade för AIK.

Oliver Johansson gav laget ledningen efter 1.03 in i tredje perioden på passning från Scott Pooley. Johansson fullbordade därmed AIK:s vändning.

Med fyra omgångar kvar är Mora på åttonde plats i tabellen medan AIK är på femte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 27 februari. Då möter Mora Kalmar i Hatstore Arena 19.00. AIK tar sig an SSK hemma 18.00.

Mora–AIK 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (9.39) Ethan De Jong (Arvid Degerstedt, Connor Maceachern).

Andra perioden: 1–1 (28.21) Oscar Nord (Simon Åkerström, Daniel Muzito Bagenda).

Tredje perioden: 1–2 (41.03) Oliver Johansson (Scott Pooley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 1-1-3

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Mora: Kalmar HC, borta, 27 februari 19.00

AIK: Södertälje SK, hemma, 27 februari 18.00