Ny seger för AIK mot drömmotståndet

Almtuna har varit lite av ett drömmotstånd för AIK. På fredagen tog AIK ännu en seger hemma mot Almtuna. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 4–3 (0–1, 4–0, 0–2). Det var AIK:s femte raka seger mot just Almtuna.

AIK–Almtuna – mål för mål

Almtuna tog ledningen efter 8.28 genom Lukas Vesterlund efter förarbete av Anton Ohlsson och Oskar Asplund.

AIK vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 0–1 till 4–1 i andra perioden inom bara 3.24. AIK:s mål gjordes av Daniel Muzito Bagenda, Scott Pooley, Daniel Ljungman och Anders Grönlund.

Victor Aronsson reducerade för Almtuna efter 3.30 in i tredje perioden framspelad av Liam Danielsson och Lucas Stockselius. Efter 19.38 i tredje perioden reducerade Almtuna på nytt genom Jacob Grönhagen framspelad av Lucas Stockselius och Oskar Asplund. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Almtunas nya tabellposition är elfte plats medan AIK är på femte plats.

I nästa omgång har AIK Kalmar borta i Hatstore Arena, söndag 1 februari 16.30. Almtuna spelar borta mot Mora onsdag 4 februari 19.00.

AIK–Almtuna 4–3 (0–1, 4–0, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 0–1 (8.28) Lukas Vesterlund (Anton Ohlsson, Oskar Asplund).

Andra perioden: 1–1 (23.32) Daniel Ljungman (Viggo Gustafsson, John Dahlström), 2–1 (25.43) Anders Grönlund (Jesper Emanuelsson, Oscar Nord), 3–1 (26.01) Scott Pooley (Viggo Gustafsson, Daniel Ljungman), 4–1 (26.56) Daniel Muzito Bagenda (William Pethrus, Martin Johnsen).

Tredje perioden: 4–2 (43.30) Victor Aronsson (Liam Danielsson, Lucas Stockselius), 4–3 (59.38) Jacob Grönhagen (Lucas Stockselius, Oskar Asplund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-1-2

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

AIK: Kalmar HC, borta, 1 februari 16.30

Almtuna: Mora IK, borta, 4 februari 19.00