Mora förlänger segersviten mot Troja-Ljungby

Seger för Mora med 4–3 efter straffar

Mora har haft det lätt mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. Och på fredagen vann Mora på nytt – den här gången med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar hemma i Wibe Arena. Det var Moras fjärde raka seger mot Troja-Ljungby.

Segern var Moras femte på de senaste sex matcherna.

Mora tog ledningen efter 14 minuter genom Connor Maceachern med assist av Marcus Karlström och Arvid Degerstedt. Troja-Ljungby kvitterade till 1–1 efter 19.28 när Isak Salqvist slog till framspelad av Arvils Bergmanis och Theodor Hallquisth.

Troja-Ljungby gjorde också 1–2 efter 7.57 i andra perioden när Albin Nilsson hittade rätt framspelad av Isak Salqvist och Arvils Bergmanis. Moras Gustav Salmi-Lilja gjorde 2–2 efter 9.28.

9.19 in i tredje perioden fick Albin Nilsson utdelning återigen på pass av Isak Salqvist och Hampus Olsson och gav laget ledningen. 15.00 in i perioden satte Connor Maceachern pucken på nytt framspelad av Arvid Degerstedt och Ethan De Jong och kvitterade.

Moras Olle Carlsson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Troja-Ljungbys Isak Salqvist stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet innebär att Mora ligger kvar på sjunde plats och Troja-Ljungby sist, på 14:e plats i tabellen. Så sent som den 11 december låg Mora på elfte plats i tabellen.

Nästa motstånd för Mora är SSK. Lagen möts onsdag 14 januari 19.00 i Scaniarinken. Troja-Ljungby tar sig an Bik Karlskoga borta lördag 10 januari 18.00.

Mora–Troja-Ljungby 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (14.20) Connor Maceachern (Marcus Karlström, Arvid Degerstedt), 1–1 (19.28) Isak Salqvist (Arvils Bergmanis, Theodor Hallquisth).

Andra perioden: 1–2 (27.57) Albin Nilsson (Isak Salqvist, Arvils Bergmanis), 2–2 (29.28) Gustav Salmi-Lilja.

Tredje perioden: 2–3 (49.19) Albin Nilsson (Isak Salqvist, Hampus Olsson), 3–3 (55.00) Connor Maceachern (Arvid Degerstedt, Ethan De Jong).

Straffar: 4–3 (65.00) Olle Carlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-0-1

Troja-Ljungby: 1-2-2

Nästa match:

Mora: Södertälje SK, borta, 14 januari 19.00

Troja-Ljungby: BIK Karlskoga, borta, 10 januari 18.00