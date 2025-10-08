Modo Hockeys segerrad fortsätter efter 4–2 mot Västerås

Modo Hockey vann med 4–2 mot Västerås

Modo Hockeys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alexander Swetlikoff tvåmålsskytt för Modo Hockey

Modo Hockey är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Västerås borta i ABB Arena Nord på onsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–4 (0–2, 2–1, 0–1) innebär att Modo Hockey nu har fyra segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Alexander Swetlikoff gjorde två mål för Modo Hockey

Modo Hockey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Västerås reducerade dock till 1–2 genom Kim Rosdahl tidigt i andra perioden av perioden.

Modo Hockey utökade ledningen på nytt genom Alexander Swetlikoff, som gjorde sitt andra mål, efter 17.58 och tog ett rejält grepp om matchen.

Västerås gjorde 2–3 genom Jimmie Jansson efter 19.31 av perioden. 4.39 in i tredje perioden nätade Modo Hockeys Linus Andersson framspelad av Milton Gästrin och Måns Carlsson och ökade ledningen. 2–4-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Västerås på 13:e plats och Modo Hockey på andra plats. Ett fint lyft för Modo Hockey som låg på sjätte plats så sent som den 27 september.

Västerås möter Troja-Ljungby i nästa match borta fredag 10 oktober 19.00. Modo Hockey möter samma dag SSK hemma.

Västerås–Modo Hockey 2–4 (0–2, 2–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (4.29) Alexander Swetlikoff (Carl Mattsson, Jacob Bengtsson), 0–2 (16.48) Kyle Topping (Emil Larsson, Victor Berglund).

Andra perioden: 1–2 (24.19) Kim Rosdahl (Jimmie Jansson, Konstantin Komarek), 1–3 (37.58) Alexander Swetlikoff (Milton Gästrin, David Rundblad), 2–3 (39.31) Jimmie Jansson (Oscar Lawner, Kim Rosdahl).

Tredje perioden: 2–4 (44.39) Linus Andersson (Milton Gästrin, Måns Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 2-0-3

Modo Hockey: 4-0-1

Nästa match:

Västerås: IF Troja-Ljungby, borta, 10 oktober

Modo Hockey: Södertälje SK, hemma, 10 oktober