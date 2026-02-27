Västerås får sikta på kval efter förlust mot Modo Hockey

Modo Hockey segrade – 3–1 mot Västerås

Modo Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kyle Topping matchvinnare för Modo Hockey

Västerås ligger så dåligt till i tabellen att laget inte kommer kunna hamna ovanför kvalstrecket i hockeyallsvenskan. Det efter förlust, 1–3 (0–1, 0–2, 1–0), på hemmaplan mot Modo Hockey. Laget får nu hoppas på att få spela kval för att slippa nedflyttning.

Segern var Modo Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

Bik Karlskoga nästa för Modo Hockey

Jacob Bjerselius gjorde 1–0 till Modo Hockey efter 4.01 assisterad av Victor Berglund och Linus Andersson.

Efter 9.33 i andra perioden slog Kyle Topping till på pass av Elton Hermansson och August Berg och gjorde 0–2. Oscar Pettersson gjorde dessutom 0–3 efter 17.27 framspelad av Sebastian Ohlsson.

12.36 in i tredje perioden slog Patrick Guay till på pass av Niclas Lundgren och Viktor Johansson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Västerås.

Med tre omgångar kvar är Västerås på 13:e plats i tabellen medan Modo Hockey är på fjärde plats.

Nästa motstånd för Västerås är Almtuna. Modo Hockey tar sig an Bik Karlskoga hemma. Båda matcherna spelas söndag 1 mars 14.00.

Västerås–Modo Hockey 1–3 (0–1, 0–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (4.01) Jacob Bjerselius (Victor Berglund, Linus Andersson).

Andra perioden: 0–2 (29.33) Kyle Topping (Elton Hermansson, August Berg), 0–3 (37.27) Oscar Pettersson (Sebastian Ohlsson).

Tredje perioden: 1–3 (52.36) Patrick Guay (Niclas Lundgren, Viktor Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 3-1-1

Modo Hockey: 4-0-1

Nästa match:

Västerås: Almtuna IS, borta, 1 mars 14.00

Modo Hockey: BIK Karlskoga, hemma, 1 mars 14.00