Modo Hockey leder med 3-0 efter ny seger

Modo Hockey vann med 4–2 mot AIK

Gerry Fitzgerald avgjorde för Modo Hockey

Tredje raka segern för Modo Hockey

Modo Hockey har skapat sig ett bra läge att vinna matchserien mot AIK i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, efter seger på bortaplan med 4–2 (1–0, 0–0, 3–2). Därmed leder Modo Hockey matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Modo Hockey tog därmed nionde raka seger mot just AIK.

AIK–Modo Hockey – mål för mål

Kyle Topping gjorde 1–0 till Modo Hockey efter 7.25 framspelad av Jacob Bengtsson och Linus Andersson.

Andra perioden blev mållös.

Modo Hockey vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 2–4.

Nästa match spelas på söndag 15.00 på Hovet.

AIK–Modo Hockey 2–4 (0–1, 0–0, 2–3)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 0–1 (7.25) Kyle Topping (Jacob Bengtsson, Linus Andersson).

Tredje perioden: 1–1 (41.21) Ludwig Blomstrand (Simon Åkerström, Nikodemus Wernquist), 1–2 (43.08) Sebastian Ohlsson (Oscar Pettersson, Jacob Bjerselius), 1–3 (54.37) Gerry Fitzgerald (Tyler Kelleher, Måns Carlsson), 2–3 (55.28) Simon Åkerström (Nikodemus Wernquist, Rasmus Rudslätt), 2–4 (58.48) Jacob Bjerselius (Sebastian Ohlsson, Oscar Pettersson).

Ställning i serien: AIK–Modo Hockey 0–3

Nästa match:

22 mars, 15.00, AIK–Modo Hockey, på Hovet