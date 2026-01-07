Mikkel Øby Olsen matchhjälte när Almtuna vann mot Kalmar

Almtuna segrade – 1–0 efter straffar

Mikkel Øby Olsen avgjorde för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Det blev seger för Almtuna borta mot Kalmar i hockeyallsvenskan. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom i straffläggningen. Matchhjälte för Almtuna blev Mikkel Øby Olsen som gjorde målet.

Senast lagen möttes tog Kalmar en storseger med 6–1, men den här gången var det Almtuna som var starkare.

Kalmar–Almtuna – mål för mål

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Kalmar med 15–7 och Almtuna med 14–15 i målskillnad.

Almtuna ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Kalmar är på andra plats.

I nästa match möter Kalmar Östersunds IK hemma och Almtuna möter SSK hemma. Båda matcherna spelas fredag 9 januari 19.00.

Kalmar–Almtuna 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Straffar: 0–1 (65.00) Mikkel Øby Olsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-1-1

Almtuna: 3-0-2

Nästa match:

Kalmar: Östersunds IK, hemma, 9 januari 19.00

Almtuna: Södertälje SK, hemma, 9 januari 19.00