Likaläge i serien efter SSK:s seger mot Kalmar

SSK segrade hemma med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) mot Kalmar i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan och utjämnade därmed till 2-2 i matchserien.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

8.16 in i andra perioden gjorde SSK 1–0 genom Patrik Zackrisson efter förarbete av Andrew Vanderbeck och Felix Öhrqvist.

8.16 in i tredje perioden nätade SSK:s William Wiå på pass av Daniel Norbe och ökade ledningen. 13.06 in i perioden satte Scott Walford pucken framspelad av Andrej Sustr och Eddie Levin och reducerade. Men mer än så orkade Kalmar inte med.

Nästa match spelas på måndag 19.00.

SSK–Kalmar 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, AXA Sports Center

Andra perioden: 1–0 (28.16) Patrik Zackrisson (Andrew Vanderbeck, Felix Öhrqvist).

Tredje perioden: 2–0 (48.16) William Wiå (Daniel Norbe), 2–1 (53.06) Scott Walford (Andrej Sustr, Eddie Levin).

Ställning i serien: SSK–Kalmar 2–2

23 mars, 19.00, Kalmar–SSK