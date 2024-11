Anmäls efter otäcka smällen: “Handlöst in i sargen”

Moras Ludvig Levinsson dundrade in i sargen och fördes till sjukhus.

Nu anmäls Almtunas Léon Lerebäck för tilltaget som föranledde det hela.

Léon Lerebäck. Foto: Bildbyrån och TV4.

Tidigt i den tredje perioden föll Ludvig Levinsson handlöst in i sargen. Almtunas Léon Lerebäck hade knuffat till Mora-forwarden som sedan blev liggandes på isen.



Lerebäck tilldelades ett matchstraff för crosschecking.



– Vad jag vet åkte han (Ludvig Levinsson) till sjukhuset och jag hoppas att det gick bra, sade tränaren Daniel Hermansson i TV4:s sändning.



Nu anmäls Lerebäck till disciplinnämnden.



“Almtunas nummer 3, Léon Lerebäck, höjer sin klubba och crosscheckar Moraspelaren i höften. Levinsson åker handlöst in i sargen. Léon Lerebäck anmäls för Crosschecking.”, skriver man i anmälan.

Riskerar avstängning efter huvudtacklingen

Även Karlskoga-backen Måns Krämer riskerar ett straff efter fredagens allsvenska omgång.



23-åringen satte in en tuff smäll på Valdemar Johansson och fick ett matchstraff. Nu är Krämer anmäld, precis som Lerebäck.



“BIK Karlskogas spelare nummer 8, Måns Krämer, Kalmars spelare nummer 73 i huvudet. Kalmars spelare är inte puckförare, och tacklingen sker från blindside och mot huvudet. Måns Krämer anmäls för Illegal check to the head alt. Boarding.”