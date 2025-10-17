Straffseger för Almtuna borta mot SSK

Almtuna segrade – 2–1 efter straffar

Mikkel Oby Olsen matchvinnare för Almtuna

SSK:s tredje raka förlust

Almtuna vann en riktigt jämn match mot SSK i hockeyallsvenskan. Avgörandet kom först i straffläggningen där Almtuna var starkare och vann med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Mikkel Oby Olsen blev hjälte i straffläggningen.

SSK–Almtuna – mål för mål

Första perioden blev mållös. SSK gjorde 1–0 genom Brett Stapley efter 51 sekunder i andra perioden.

Almtuna kvitterade till 1–1 genom Eric Bürger tidigt i perioden av perioden. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Almtunas Mikkel Oby Olsen satte den avgörande straffen för gästerna.

Det här var SSK:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Almtunas tredje uddamålsseger.

Almtuna ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan SSK är på elfte plats.

På onsdag 22 oktober 19.00 spelar SSK borta mot Mora och Almtuna hemma mot Björklöven.

SSK–Almtuna 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Andra perioden: 1–0 (20.51) Brett Stapley (Patrik Zackrisson, Daniel Norbe), 1–1 (22.05) Eric Bürger (Joel Thulin, Oscar Pentler).

Straffar: 1–2 (65.00) Mikkel Oby Olsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 1-1-3

Almtuna: 2-0-3

Nästa match:

SSK: Mora IK, borta, 22 oktober

Almtuna: IF Björklöven, hemma, 22 oktober