Klingsell och Öhrn blev matchvinnare borta mot Oskarshamn

Östersunds IK vann med 2–1 mot Oskarshamn

Viktor Klingsell matchvinnare för Östersunds IK

15:e segern för Östersunds IK

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Östersunds IK som vann matchen borta mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan på fredagen. 1–2 (0–1, 0–1, 1–0) slutade matchen.

Oskarshamn–Östersunds IK – mål för mål

Östersunds IK tog ledningen efter 19.44 genom Daniel Öhrn på pass av Leo Sundqvist och Linus Videll.

Efter 9.28 i andra perioden slog Viktor Klingsell till framspelad av Karl Johansson och Linus Videll och gjorde 0–2.

Herman Träff stod för målet när Oskarshamn reducerade till 1–2 med 1.37 kvar att spela assisterad av Pontus Näsén och Joni Ikonen. Men mer än så orkade Oskarshamn inte med.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Oskarshamn med 9–8 och Östersunds IK med 12–12 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Oskarshamn ligger på sjunde plats medan Östersunds IK har åttondeplatsen.

Onsdag 4 februari 19.00 möter Oskarshamn Kalmar hemma i Be-Ge Hockey Center medan Östersunds IK spelar hemma mot Björklöven.

Oskarshamn–Östersunds IK 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (19.44) Daniel Öhrn (Leo Sundqvist, Linus Videll).

Andra perioden: 0–2 (29.28) Viktor Klingsell (Karl Johansson, Linus Videll).

Tredje perioden: 1–2 (58.23) Herman Träff (Pontus Näsén, Joni Ikonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

Östersunds IK: 3-0-2

Nästa match:

Oskarshamn: Kalmar HC, hemma, 4 februari 19.00

Östersunds IK: IF Björklöven, hemma, 4 februari 19.00