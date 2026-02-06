Kalmars segerrad mot AIK intakt

Kalmar vann med 2–1 mot AIK

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Liam Hawel avgjorde för Kalmar

AIK är lite av ett drömmotstånd för Kalmar. På fredagen vann Kalmar på nytt – den här gången borta på Hovet. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–1 (0–0, 1–0, 1–1). Det var Kalmars fjärde raka seger mot AIK.

Därmed har Kalmar vunnit fyra matcher i rad i hockeyallsvenskan.

AIK–Kalmar – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

19.46 in i andra perioden gjorde Kalmar 1–0. Målskytt var Wilhelm Westlund framspelad av Matt Fonteyne och Scott Walford.

2.23 in i tredje perioden fick Liam Hawel utdelning på pass av Carl-Johan Lerby och Matt Fonteyne och ökade ledningen. 15.06 in i perioden slog Borna Kopac till framspelad av Simon Åkerström och Scott Pooley och reducerade. Men mer än så orkade AIK inte med.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, AIK på femte plats och Kalmar i serieledning.

På tisdag 10 februari 19.00 spelar AIK hemma mot Modo Hockey och Kalmar borta mot SSK.

AIK–Kalmar 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Andra perioden: 0–1 (39.46) Wilhelm Westlund (Matt Fonteyne, Scott Walford).

Tredje perioden: 0–2 (42.23) Liam Hawel (Carl-Johan Lerby, Matt Fonteyne), 1–2 (55.06) Borna Kopac (Simon Åkerström, Scott Pooley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-1-2

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

AIK: Modo Hockey, hemma, 10 februari 19.00

Kalmar: Södertälje SK, borta, 10 februari 19.00