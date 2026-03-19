Kalmar tog ny seger i serien mot SSK

Med 5–2 (1–1, 3–0, 1–1) på bortaplan har Kalmar tagit ett greppet mot SSK i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. Därmed leder Kalmar matchserien med 2-1.

Roope Laavainen gav SSK ledningen efter 7.50 assisterad av Teemu Väyrynen och Daniel Norbe. Kalmar kvitterade till 1–1 alldeles i slutsekunderna av första perioden när Jesper Lindén hittade rätt med assist av Liam Hawel och Carl-Johan Lerby.

I andra perioden var det Kalmar som var vassast och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Valdemar Johansson, George Diaco och Wilhelm Westlund.

12.42 in i tredje perioden satte Patrik Zackrisson pucken framspelad av Sebastian Dyk och Andrew Vanderbeck och reducerade. Fler mål än så blev det inte för SSK. Gabriel Olsson stod för målet när Kalmar punkterade matchen med ett 2–5-mål med 18 sekunder kvar att spela efter förarbete från Valdemar Johansson och Elliot Ekmark.

Nästa match spelas på lördag 18.00 i AXA Sports Center.

SSK–Kalmar 2–5 (1–1, 0–3, 1–1)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, AXA Sports Center

Första perioden: 1–0 (7.50) Roope Laavainen (Teemu Väyrynen, Daniel Norbe), 1–1 (19.56) Jesper Lindén (Liam Hawel, Carl-Johan Lerby).

Andra perioden: 1–2 (26.19) Valdemar Johansson, 1–3 (32.22) George Diaco (Gustaf Westlund), 1–4 (35.35) Wilhelm Westlund (Matt Fonteyne, Liam Hawel).

Tredje perioden: 2–4 (52.42) Patrik Zackrisson (Sebastian Dyk, Andrew Vanderbeck), 2–5 (59.42) Gabriel Olsson (Valdemar Johansson, Elliot Ekmark).

Ställning i serien: SSK–Kalmar 1–2

Nästa match:

21 mars, 18.00, SSK–Kalmar, i AXA Sports Center