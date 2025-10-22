Jonsson och Träff blev matchvinnare hemma mot Vimmerby

Oskarshamn segrade – 2–1 mot Vimmerby

Herman Träff avgjorde för Oskarshamn

Andra raka förlusten för Vimmerby

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Oskarshamn, som vann matchen hemma mot Vimmerby i hockeyallsvenskan på onsdagen. 2–1 (0–0, 2–1, 0–0) slutade matchen.

Oskarshamn–Vimmerby – mål för mål

Första perioden blev mållös. Oskarshamn startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ville Jonsson och Herman Träff. Vimmerby gjorde 2–1 genom Johan Mörnsjö efter 18.49 men kom aldrig närmare. I tredje perioden höll Oskarshamn i sin 2–1-ledning och vann.

Förlusten var Vimmerbys fjärde uddamålsförlust.

För Oskarshamn gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Vimmerby är på tolfte plats. Noteras kan att Oskarshamn sedan den 24 september har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Fredag 24 oktober 19.00 möter Oskarshamn Kalmar borta i Hatstore Arena medan Vimmerby spelar borta mot Nybro.

Oskarshamn–Vimmerby 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Andra perioden: 1–0 (22.01) Ville Jonsson (Filip Sveningsson, Filiph Engsund), 2–0 (36.49) Herman Träff (Joel Svensson, Viggo Nordlund), 2–1 (38.49) Johan Mörnsjö (Nick Bochen, Arvid Hurtig).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-0-3

Vimmerby: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: Kalmar HC, borta, 24 oktober

Vimmerby: Nybro Vikings IF, borta, 24 oktober