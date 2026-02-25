Hattrick av Mikkel Øby Olsen när Almtuna slog Oskarshamn

Almtuna vann med 6–4 mot Oskarshamn

Mikkel Øby Olsen tremålsskytt för Almtuna

Andra förlusten i följd för Oskarshamn

Mikkel Øby Olsen stod för ett hattrick när Almtuna besegrade Oskarshamn på bortaplan i hockeyallsvenskan med 6–4 (1–1, 3–0, 2–3).

Mikkel Øby Olsen gjorde tre mål för Almtuna

Oskarshamn startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 36 sekunder slog Herman Hansson till framspelad av Victor Johansson och Sören Dietz Larsen. Almtuna kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden genom Edvin Hammarlund på pass av Anton Ohlsson och Albin Eriksson.

I andra perioden var det Almtuna som var starkast och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Lukas Smith, Mikkel Øby Olsen och Edvin Hammarlund.

Oskarshamn var starkast i tredje perioden. Laget vann perioden men Almtuna kunde hålla undan och vinna matchen med 6–4.

Med fyra omgångar kvar är Oskarshamn på sjätte plats i tabellen medan Almtuna är på tionde plats.

Oskarshamn möter Nybro i nästa match hemma fredag 27 februari 19.00. Almtuna möter samma dag Vimmerby hemma.

Oskarshamn–Almtuna 4–6 (1–1, 0–3, 3–2)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (0.36) Herman Hansson (Victor Johansson, Sören Dietz Larsen), 1–1 (19.59) Edvin Hammarlund (Anton Ohlsson, Albin Eriksson).

Andra perioden: 1–2 (24.44) Lukas Smith (Lukas Vesterlund), 1–3 (25.20) Mikkel Øby Olsen (Liam Danielsson, Lucas Stockselius), 1–4 (36.15) Edvin Hammarlund (Lukas Smith, Lukas Vesterlund).

Tredje perioden: 2–4 (42.28) Pontus Näsén (Viggo Nordlund, Melker Eriksson), 3–4 (43.26) Viggo Nordlund (Pontus Näsén, Joel Svensson), 3–5 (43.36) Mikkel Øby Olsen (Liam Danielsson), 4–5 (53.27) Joni Ikonen (Samuel Salonen, Kevin Karlsson), 4–6 (59.44) Mikkel Øby Olsen (Lucas Stockselius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-0-3

Almtuna: 2-1-2

Nästa match:

Oskarshamn: Nybro Vikings IF, hemma, 27 februari 19.00

Almtuna: Vimmerby HC, hemma, 27 februari 19.00