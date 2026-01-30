Formstarka Mora tog ny seger

Seger för Mora med 3–1 mot Björklöven

Brayden Tracey matchvinnare för Mora

Tredje raka segern för Mora

Mora har en stark period i hockeyallsvenskan. När laget mötte Björklöven på bortaplan på fredagen kom tredje raka segern. Laget vann med 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Björklöven–Mora – mål för mål

Ethan De Jong gjorde 1–0 till Mora efter tolv minuter efter pass från Connor Maceachern. Efter 13.08 gjorde laget 0–2 genom Brayden Tracey efter förarbete från Felix Johansson och Travis Treloar.

Andra perioden blev mållös.

Redan efter 29 sekunder i tredje perioden reducerade Björklöven till 1–2 genom Axel Ottosson assisterad av Marcus Nilsson och Gustav Possler. Fler mål än så blev det inte för Björklöven. Mora punkterade matchen med ett 1–3-mål med 19 sekunder kvar att spela genom Connor Maceachern. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

För Mora gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Björklöven fortfarande leder serien, två poäng före Kalmar.

Nästa motstånd för Björklöven är Östersunds IK. Mora tar sig an Almtuna hemma. Båda matcherna spelas onsdag 4 februari 19.00.

Björklöven–Mora 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (12.27) Ethan De Jong (Connor Maceachern), 0–2 (13.08) Brayden Tracey (Felix Johansson, Travis Treloar).

Tredje perioden: 1–2 (40.29) Axel Ottosson (Marcus Nilsson, Gustav Possler), 1–3 (59.41) Connor Maceachern.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-1-2

Mora: 3-1-1

Nästa match:

Björklöven: Östersunds IK, borta, 4 februari 19.00

Mora: Almtuna IS, hemma, 4 februari 19.00