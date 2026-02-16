Förlust för Nybro mot Bik Karlskoga trots comeback

Bik Karlskoga vann med 3–2 mot Nybro

Bik Karlskogas femte seger på de senaste sex matcherna

Hampus Plato avgjorde för Bik Karlskoga

Nybro gjorde två raka mål och kom tillbaka från underläge till 2–2 i tredje perioden. Ändå blev det till slut förlust i hemmamatchen mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan på måndagen. 2–3 (0–2, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Segern var Bik Karlskogas femte på de senaste sex matcherna.

Nybro–Bik Karlskoga – mål för mål

Adam Rockwood gjorde 1–0 till Bik Karlskoga efter 5.54 efter förarbete från Oliver Eklind och Tim Barkemo. 0–2 kom efter 8.14 när Simen Andre Edvardsen slog till på passning från Tim Barkemo och Oliver Eklind.

Efter 19.25 i andra perioden nätade Fredrik Granberg framspelad av Joachim Rohdin och Miikka Pitkänen och reducerade åt Nybro.

6.57 in i tredje perioden slog Elias Stenman till på pass av Marcus Bergman och Julius Bergman och kvitterade. 8.53 in i perioden satte Hampus Plato pucken framspelad av Åke Stakkestad och Alexander Leandersson och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

Nybro stannar därmed på nionde plats och Bik Karlskoga på tredje plats i tabellen.

Onsdag 25 februari 19.00 spelar Nybro borta mot Modo Hockey. Bik Karlskoga möter Vimmerby borta i VBO Arena måndag 23 februari 19.00.

Nybro–Bik Karlskoga 2–3 (0–2, 1–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 0–1 (5.54) Adam Rockwood (Oliver Eklind, Tim Barkemo), 0–2 (8.14) Simen Andre Edvardsen (Tim Barkemo, Oliver Eklind).

Andra perioden: 1–2 (39.25) Fredrik Granberg (Joachim Rohdin, Miikka Pitkänen).

Tredje perioden: 2–2 (46.57) Elias Stenman (Marcus Bergman, Julius Bergman), 2–3 (48.53) Hampus Plato (Åke Stakkestad, Alexander Leandersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-1-1

Bik Karlskoga: 4-0-1

Nästa match:

Nybro: Modo Hockey, borta, 25 februari 19.00

Bik Karlskoga: Vimmerby HC, borta, 23 februari 19.00