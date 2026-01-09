Björklövens fina svit mot Västerås fortsätter

Björklöven segrade – 5–4 efter förlängning

Marcus Nilsson gjorde två mål för Björklöven

Andra raka segern för Björklöven

Björklöven fortsätter att vinna mot Västerås i hockeyallsvenskan. På fredagen segrade Björklöven på nytt – den här gången med 5–4 (1–0, 3–2, 0–2, 1–0) efter förlängning hemma. Det var Björklövens nionde raka seger mot Västerås.

Marcus Nilsson slog till 3.21 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Marcus Nilsson med två mål för Björklöven

Björklöven tog ledningen efter 18.40 genom Marcus Nilsson på pass av Jakob Ihs-Wozniak och Albin Lundin.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Karl Annborn reducerade för Västerås efter 1.52 in i tredje perioden efter förarbete av Jimmie Jansson och Konstantin Komarek. 8.23 in i tredje perioden nätade Västerås Anton Mylläri på pass av Jimmie Jansson och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Björklöven blev Marcus Nilsson som 3.21 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Västerås Karl Annborn stod för tre poäng, varav två mål. Marcus Nilsson gjorde två mål och totalt tre poäng för Björklöven.

Västerås nya tabellposition är tolfte plats medan Björklöven leder serien.

Nästa motstånd för Björklöven är Kalmar. Västerås tar sig an Bik Karlskoga hemma. Båda matcherna spelas onsdag 14 januari 19.00.

Björklöven–Västerås 5–4 (1–0, 3–2, 0–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (18.40) Marcus Nilsson (Jakob Ihs-Wozniak, Albin Lundin).

Andra perioden: 1–1 (21.55) Karl Annborn (Veikko Loimaranta), 2–1 (25.38) Jakob Ihs-Wozniak (Marcus Nilsson, Albin Lundin), 3–1 (36.37) Gustav Possler (Liam Dower Nilsson, Oscar Tellström), 3–2 (37.59) Kim Rosdahl (Karl Annborn, Konstantin Komarek), 4–2 (38.58) Gustaf Kangas (Liam Dower Nilsson, Philip Hemmyr).

Tredje perioden: 4–3 (41.52) Karl Annborn (Jimmie Jansson, Konstantin Komarek), 4–4 (48.23) Anton Mylläri (Jimmie Jansson).

Förlängning: 5–4 (63.21) Marcus Nilsson (Mathew Maione, Frans Tuohimaa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 3-0-2

Västerås: 1-2-2

Nästa match:

Björklöven: Kalmar HC, hemma, 14 januari 19.00

Västerås: BIK Karlskoga, hemma, 14 januari 19.00