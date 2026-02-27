Björklöven vann toppmötet mot Bik Karlskoga med 3–0

Björklöven vann med 3–0 mot Bik Karlskoga

Björklövens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Marcus Nilsson avgjorde för Björklöven

Det var två topplag som möttes i hockeyallsvenskan på fredagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Björklöven, som besegrade Bik Karlskoga med 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Med tre omgångar kvar är Björklöven i serieledning, medan Bik Karlskoga är på tredje plats.

Det här var nionde gången den här säsongen som Björklövens målvakter höll nollan.

I och med detta har Björklöven hela sju raka segrar i hockeyallsvenskan.

Mora nästa för Björklöven

Marcus Nilsson gav Björklöven ledningen efter sex minuter assisterad av Gustav Possler och Oliwer Sjöström.

Efter 13.47 i andra perioden slog Jacob Olofsson till på pass av Olli Vainio och gjorde 2–0.

Efter 11.52 i tredje perioden gjorde Olli Vainio också 3–0.

Björklöven imponerar med fem segrar och 13–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bik Karlskoga har tre vinster och två förluster och 16–13 i målskillnad.

Söndag 1 mars möter Björklöven Mora hemma 16.30 och Bik Karlskoga möter Modo Hockey borta 14.00.

Björklöven–Bik Karlskoga 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (6.29) Marcus Nilsson (Gustav Possler, Oliwer Sjöström).

Andra perioden: 2–0 (33.47) Jacob Olofsson (Olli Vainio).

Tredje perioden: 3–0 (51.52) Olli Vainio.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 5-0-0

Bik Karlskoga: 3-0-2

Nästa match:

Björklöven: Mora IK, hemma, 1 mars 16.30

Bik Karlskoga: Modo Hockey, borta, 1 mars 14.00