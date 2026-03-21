Björklöven säkrade segern i matchserien mot Oskarshamn
- Björklöven vann med 3–0 mot Oskarshamn
- Gustav Possler med två mål för Björklöven
- Fjärde raka segern för Björklöven
Segern på bortaplan med 3–0 (1–0, 2–0, 0–0) gör att Björklöven har säkrat segern i matchserien mot Oskarshamn i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. Björklöven vann serien med 4-0.
Det var Björklövens sjätte raka seger mot Oskarshamn.
Gustav Possler tvåmålsskytt för Björklöven
Gustav Possler gav gästerna Björklöven ledningen efter fem minuter på pass av Axel Ottosson och Jakob Ihs-Wozniak.
Efter 7.11 i andra perioden nätade Gustav Possler på nytt framspelad av Marcus Nilsson och Axel Ottosson och gjorde 0–2. Efter 16.30 gjorde Fredrik Forsberg också 0–3 efter pass från Theoklis Theocharidis och Marcus Björk.
Tredje perioden blev mållös och Björklöven höll i sin 3–0-ledning och vann.
Björklöven är nu klart för semifinal.
Oskarshamn–Björklöven 0–3 (0–1, 0–2, 0–0)
Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan
Första perioden: 0–1 (5.24) Gustav Possler (Axel Ottosson, Jakob Ihs-Wozniak).
Andra perioden: 0–2 (27.11) Gustav Possler (Marcus Nilsson, Axel Ottosson), 0–3 (36.30) Fredrik Forsberg (Theoklis Theocharidis, Marcus Björk).
Slutresultat i serien: Oskarshamn–Björklöven 0–4
