Björklöven fortsätter segersviten mot Västerås

Björklöven-seger med 3–1 mot Västerås

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Oscar Tellström matchvinnare för Björklöven

Västerås är ett motstånd som verkar passa bra för Björklöven. På fredagen tog Björklöven ännu en seger borta mot just Västerås. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–1 (0–0, 1–0, 2–1). Det var Björklövens tionde raka seger mot just Västerås.

Segern var Björklövens nionde på de senaste tio matcherna.

Västerås–Björklöven – mål för mål

Första perioden blev mållös.

13.14 in i andra perioden gjorde Björklöven 1–0 genom Fredrik Forsberg.

Björklöven gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Oscar Tellström och Marcus Nilsson och punkterade matchen.

Oscar Lawner reducerade dock för Västerås med bara två minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Hockeyallsvenskan är nu färdigspelad. Västerås slutar på 13:e plats och Björklöven på första plats. Västerås tvingas därmed kvala för att hålla sig kvar i hockeyallsvenskan. Och Björklöven är klart för hockeyallsvenska slutspelet.

Västerås–Björklöven 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Andra perioden: 0–1 (33.14) Fredrik Forsberg.

Tredje perioden: 0–2 (41.08) Oscar Tellström (Gustaf Kangas, Jacob Olofsson), 0–3 (41.37) Marcus Nilsson, 1–3 (58.25) Oscar Lawner (Carl Jakobsson, Kim Rosdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 1-1-3

Björklöven: 4-1-0